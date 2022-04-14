محافظ قنا يوقف 3 مهندسين عن العمل لعدم اتباعهم شروط السلامة والصحة المهنية

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية لمشروع إنشاء المجزر الآلي بمدينة قفط، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية من أجل الحفاظ على سلامة العاملين بالمشروع وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدورية وتقييم الأداء للمشروعات التي يجري تنفيذها ضمن البرنامج، رافقه حسام طلبة وكيل وزارة القوى العاملة، و محمد موسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والمهندسة حنان يوسف مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة، واللجنة المشكلة من إدارتي "التخطيط العمراني والبيئة" بالمحافظة، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بقنا.

وقرر محافظ قنا إيقاف 3 مهندسين عن العمل وتحويلهم للتحقيق، وذلك لوجود بعض الملاحظات في الأعمال الاعتيادية غير مطابقة للمواصفات الفنية، كما وجه مسئولي الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للخطط الزمنية المحددة لها والمواصفات الفنية المقررة مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة وصحة ظروف العمل للعاملين بالمشروع، وذلك من خلال المعايير الموضوعة والالتزام بقواعد ولواﺋﺢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ في مكان اﻟﻌﻤﻞ وتطبيقها على ارض الواقع.

وقال "الداودي" ، أن المشروع يقام على مساحة 4200 متر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6 مليون جنيه، ويخدم مركز قفط ومنطقة جنوب المحافظة، ويهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين من خلال اتباع الأساليب الصحية في الذبح و إنتاج لحوم صحية آمنة.

وأضاف محافظ قنا، أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر سيجني المواطن القنائي ثمارها، خلال السنوات القليلة القادمة، وذلك بعد اكتمال منظومة التنمية المستهدفة التي تواصل الأجهزة التنفيذية الليل بالنهار لدعم نجاحها، لتحقيق رضا المواطنين، لافتًا أنه تم تنفيذ أكثر من 1700 مشروع ضمن البرنامج خلال العامين الماضيين، استفاد منها حوالي 2.6 مليون مواطن ساهمت في خفض معدلات البطالة من 11% إلى 4.8% طبقًا للكتاب الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020، كما ارتفع ترتيب المحافظة في معدلات التنمية بين محافظات الجمهورية من المركز 26 إلى مرحلة متقدمة.