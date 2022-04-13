الاختيار 3 الحلقة 12|الأجهزة الأمنية ترصد تحركات «البوب» و«أبو أيوب»

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

ووثق مسلسل الاختيار 3 الحلقة 12، جهود رجال الأمن لكشف العديد من الملفات الأمنية الهامة وشل الجماعة التكفيرية في جميع الاتجاهات.

معلومات عن التكفيري أبو أنس

طلب زكريا يونس ضابط الأمن الوطني، من أحد ضباطه جمع معلومات كافية عن العنصر التكفيري “أبو أنس” في أسرع وقت والذي يعتبر أحد أطراف الغزوة الكبرى التي أعلن عنها الإرهابي أبو أيوب.

“أبو أيوب” تحت عيون الأمن الوطني

والتقى الضابط زكريا يونس بمصدره السري “بسام” الذي كشف له تفاصيل الخلاف بين “أبو أيوب” و“الشيخ عمر” بعد قرار إيقاف العمليات، خاصة بعد أن عقد التكفيري أبو أيوب اجتماعًا مع عناصر خليته التكفيرية للتأكد من عدم وجود خونة بينهم خوفا من تكرار ما حدث مع التكفيري “كريم بديوي”، وقال إنه يرتب لغزوة كبيرة ستهز أركان البلاد.

“البوب” المتهم بالتخابر

وكشفت تحريات رجال المخابرات العامة عن المدعو إيهاب وشهرته البوب، والذي طلب النائب العام من أجهزة الأمن التحريات اللازمة حول تورطه في التخابر لأحد الدول الأجنبية من عدمه، وكشفت التحريات أنه محترف في النصب والاحتيال واستغل علاقاته مع شباب الثورة للتحصل على أموال، وزور شهادة دكتوراة وفتح مكتب استيراد في الدقي، ومتهم في قضايا نصب، كما أنه متهم بالمشاركة في الهجوم على رجال الأمن المركزي في أحداث السفارة الأمريكية، بتهمة تمويل عناصر الشغب ومتهم في قضية تخابر.

ورجح أحد رجال المخابرات العامة أن هذا الرجل ربما يكون نصاب، فأصدر ضابط المخابرات العامة توجيهاته بمراقبة “البوب” لـ 24 ساعة.

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يوميا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.