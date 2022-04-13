الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تحقيقات ومتابعات

«مارڤل» تُشيد بمونتير «moon knight».. ودياب:«شكروني إني عرفتهم عليه»

احمد حافظ
احمد حافظ

إشادات كبيرة بالمونتير "أحمد حافظ" بعد مساهمته في مسلسل مارفل "moon knight “ الذي يعرض حاليًا على منصة “Disney ”.

وكتب مُحَمَّدْ دياب مخرج العمل عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" قائلًا:"أحمد حافظ هو مونتير الحلقة التالتة و الرابعة، مارفل منبهرة بشغله و كيفن فايجي رئيس مارفل شكرني إني عرفتهم عليه رفعت راسي يا عبقري" 

وشارك المونتير المصري أحمد حافظ، في مونتاج المسلسل المنتظر بقوة من مارفل Moon Knight من إخراج محمد دياب، والذي يتعاون مع حافظ للمرة الثالثة بعد فيلمي اشتباك وأميرة، ويتولى حافظ في المسلسل مونتاج الحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائي جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمي إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي، التي تضم أفلاما مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel، وفي المسلسل يلعب أوسكار إيزاك دور البطل الخارق مارك سبكتور، وهو جندي سابق في المارينز، يتحول إلى مرتزق ويستخدم شخصياته المتعددة لمحاربة الجريمة.

مهرجان أحمد حافظ المونتير moon knight م ح م د دياب المونتير المصري أحمد حافظ marvel لقى المونتير أحمد حافظ اشادة بالغة على مساهمته في مسلسل مارفل moon knight “ الذي يعرض حالي ا على منصة “Disney ” وكتب م ح م د دياب مخرج العمل على حسابه

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