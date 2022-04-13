يوتيرن 12: أميرة تكشف سرقة ياسر لخزنة المستشفى بتسجيل صوتي

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل يوتيرن تطورَا كبيرَا في الأحداث، لعل أبرزها إخبار "أميرة" الشخصية التي تلعب دورها "نانسي صلاح"، بأن زوجها هو من قام بسرقة خزنة شركة والده.

وفي السطور التالية، نشير إلى اعتراف أميرة ضمن أحداث الحلقة بشيء من التفصيل:

أثناء تواجد يارا الشخصية التي تلعب دورها ريهام حجاج داخل مبنى الشركة التي كانت تعمل بها قيل الزواج، تطلب من مديرها أن يعيدها للعمل فيها مرة أخرى بعدما قررت الانفصال عن زوجها، أذا بها تتلقى اتصالا تلفونيا من خالتها، تطلب منها الحضور فورا، دون أن تخبرها بالسبب، كما طلبت منها ألا تخبر والدتها ووالدها أنها تريدها في الحال.

عندما عادت يارا من الشركة التي تبعد عن القاهرة 3 ساعات، توجهت بالفعل إلى خالتها، لتخبرها أن أميرة، طليقة أخيها كان هنا وأخبرتهم أن أخيها هو من قام بسرقة الخزنة، وأكدت لهم هذا الحديث برسالة صوتية، تضم اعتراف ياسر (شقيق يارا) بأنه السارق وكذلك صورة للأموال المسروقة داخل المنزل.

حاولت يارا الدفاع عن أخيها وفي الوقت نفسه من غير أن تجبرهم بأنها رأت خيانتها لها مع زوجها، فعلّلت أنها كانت تحاول الانتقام منه لرغبتها في أن ينقل ملكية المسكن الخاص بهم لها، لكن أخيها رفض، وهذا على خلاف الحقيقة التي تحاول يارا إخفائها.

وبعد أن خرجت يارا من منزل خالتها، تحدثت إلى أخيها وطلبت أن تقابله على الفور، وسألته عما قالته أميره في حقه، لكنه نفى ذلك مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسرق المكان الذي يمتلكه بالفعل، وينفي بذلك الحقيقة، فهو من قام بسرقة الخزنة بهدف أن يتسبب في إبعاد وليد ابن خالتهم عن المستشفى، وهو ما يحاول القيام به، ولكن تحركات أميرة المستمرة تحول دون ذلك، ومن ثم طالبت يارا من أخيها أن يحل الأزمة في هدوء بعيدا عن الشرطة.