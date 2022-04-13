مصر تدين العنف الإسرائيلى ضد الفلسطينيين: نرفض التحريض لاقتحام الأقصى

أدانت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تزايد وتيرة العنف من جانب القوات الإسرائيلية.

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية، خلال الأيام الأخيرة، من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والقرى الفلسطينية.

الخارجية ترفض التحريض لاقتحام الأقصى

وتابع: "تلك العمليات صاحبها من استخدام مفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى واعتقال العشرات".

وأكد السفير حافظ رفض أي تحريض، بما في ذلك دعوات تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المعظم.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة والخطيرة، والتي تنبئ بمزيد من الاحتقان وتكرس لمناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والعنف المتبادل.

ودعت عدد من المنظمات الإسرائيلي لاقتحام المسجد الأقصى، وذبح قرابين عيد الفصح اليهودي هناك.

من جانبها، تشن القوات الإسرائيلية حملات موسعة لاعتقال الفلسطينيين، بدعوى تزايد عمليات الطعن والدهس من جانب الفلسطينيين.