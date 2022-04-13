الكبير أوي 6 الحلقة 12|ثاني محطات رحلة حزلقوم.. أسماء جلال في دور «فيمنست»

في الحلقة الثانية عشر من مسلسل الكبير أوي 6، يستكمل حزلقوم بصحبة هادرس البحث عّن والدة ابنه حلقوم، بعد أن اكتشف أنها ليست الكابتن أماني، فتوجه لأحد المكتبات ليقابل واحدة من حبيباته في الماضي.

ولعبت الفنانة أسماء جلال دور ناشطة في حقوق المرأة "فيمنست" وتزوجها حزلقوم فيما سبق، ويشك أنها قد تكون والدة ابنه، وبمجرد رؤيته ثارت عليه لما فعله معها في الماضي، حيث ساهم في كرهها للرجال، وكانت تحمل في لقائهم كتاب "لماذا لا يموت الرجل".

وتتوالى محطات حزلقوم في رحلة البحث عن والدة ابنه "حلقوم" التي رمت به أمام باب قصره بالعمرانية في محافظة الجيزة، كونها كانت إحدى حبيباته السابقة.

بعد أن وجد ابنه حلقوم "الطفل يوسف صلاح" أمام باب قصره في العمرانية ومجهول الأم، وتوجه به إلى المزاريطة كي يُربى في عائلة الكبير أوي ضمن أولاده العترة وچوني الصغير، لكن أخويه جوني والكبير نصحوه بالبحث عن أمه.

وقد حلت الفنانة أسماء جلال ضيفة شرف في الحلقة الحادية عشر بجانب الفنانة الكوميدية شيماء سيف في مسلسل الكبير أوي ٦ من بطولة النجم أحمد مكي والوجه الصاعد رحمة أحمد، وظهرت كمدربة لياقة بدنية في صالة ألعاب رياضية تدعى أماني.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 12

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

وجاءت مواعيد عرض الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي مسلسل "الكبير أوي" من بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.