مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث سير بالبحيرة

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 2 آخران، اليوم الأربعاء، إثر اصطدام سيارتين بطريق الملح بإدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى إدكو المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان قد تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق الملح بإدكو ووجود متوفى ومصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.