الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«ريادة الأعمال.. توليد أفكار المشروعات الريادية».. دورة تدريبية بوحدة التضامن في جامعة الفيوم

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم دورة تدريبية تحت عنوان "ريادة الأعمال.. توليد أفكار المشروعات الريادية".

وأكد الدكتور صلاح هاشم هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أن هذا التدريب يأتي في إطار توجهات وزارة التضامن الاجتماعي نحو خلق فرصة عمل جديدة للشباب للحد من معدلات البطالة والخروج الآمن من دائرة الفقر وكذلك تحسين الأحوال المعيشية للشباب والانتقال بالأسر محدودة الدخل من الفقر.

وأكد هاشم، أن التمكين الاقتصادى داخل المجتمع الجامعى والذي يستهدف الطلاب والعاملين معا يعد دورا أصيلا لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات خاصة أن الوحدات تستهدف فى أنشطتها بناء الإنسان من خلال تأهيله وتنمية وتطوير مهاراته الاجتماعية وقدراته الإنتاجية.

وتم تنفيذ ورشة العمل خلال يومين تم فيهما تناول عدة مفاهيم أهمها ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكيفية توليد الأفكار وكيف تكون ريادي أعمال ناجح  لتحقيق التمكين الاقتصادي خاصة في المرحلة الجامعية واكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الخاصة لكي يصبحوا رياديين ناجحين.

كما تم طرح "برنامج حدد فكرة مشروعك" واستعراض الأفكار الريادية للطلاب، وتقييم الأفكار الريادية، ثم توزيع العمل للمشروعات الريادية، وفرص العمل لكل مشروع.

وفي السياق ذاته قالت أسماء عبد القادر منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الفيوم إن هذه الدورة تأتي ضمن محاور عمل الوحدة "محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي"، حيث تقدم للدورة (1000) طالب، وتم اختيار (250) طالبا كمرحلة أولى للتدريب.

كما ذكرت أنه نتج عن هذه الدورة أن قام الطلاب بطرح (15) فكرة ومشروعا لديهم  سوف يتم استكمال العمل معهم خلال ورش عمل صغيرة.

وزيرة التضامن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الاجتماعي رئيس جامعة الفيوم

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