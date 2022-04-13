الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بسيط الدين.. عضو بالفتوى يبيّن حكم تصوير الفقراء أثناء تلقى الصدقات

الشيخ عبدالقادر الطويل
الشيخ عبدالقادر الطويل

قال عبدالقادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ونحن فى شهر رمضان الذي يتسابق فيه الناس إلى الخير وتكثير فيه الصدقات والأعمال الصالحة، اقتداءً بالنبي (ص) حيث حكت عنه السيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاها.

وقال الطويل: "كان النبي (ص) جوادًا بالخير وأكثر ما يجود فى شهر رمضان، حيث كان يعلمنا أن ننزع الدنيا من قلوبنا، بل ومن أيدينا، ونجود بالخير بدون حساب،  فقد كانت صفة الجود لديه صلى الله عليه وسلم، ومع هذا السباق فى إخراج الصدقات خلال شهر رمضان، نجد بعض الناس يقومون بتصوير الفقراء خلال أخذهم للصدقات، ويقومون بنشر هذه الصور، فهل هذا الأمر جائز أم لا، أى حكم تصوير الفقير وأنا أقوم بإعطائه الصدقة، وهل من يقوم بذلك يرتكب ذنب كبير أم لا. 

أضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في برنامج "بسيط الدين" الذي يقدمه "الدستور" طوال الشهر الكريم، بالتعاون مع المركز: بداية أن هذا الأمر إذا كان سيسبب شىء فى نفس الفقير، فإن ذلك حرام لأن هذا الفقير له حقوق ويجب أن نراعيها، ثانيًا أن القيام بهذه الأفعال يعتبر الصدقة هنا كنوع من المن، والمولى سبحانه قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ)، كما أن الذى يتصدق ثم يصور الفقير وهو يأخذ الصدقة، لا يسلم من شئ من الرياء، قد يبطل الصدقة وأجرها وكأنه لم يفعل شىء، بل قد يحمل أثم من الأذى الذى يحمله للفقير وبعض الناس يقول أنه يفعل ذلك لكى يشجع الناس على الصدقة، فهناك حل وهو تصوير الصدقة بعيداً عن الفقير، بحيث تكون متأكد أن الفقير لن يصيبه بأذى.

وبرنامج "بسيط الدين"، يتناول نفحات وخواطر إيمانية ورمضانية، كما يناقش بعض الفتاوى الشائكة الخاصة بالصيام، وما يفطر وما لا يفطر في شهر رمضان وتنشر الحلقات يوميًا في قناة “الدستور” على يوتيوب، كما تنشر عبر صفحة "فيسبوك" ويتابعها عدد كبير من المسلمين طوال شهر رمضان داخل وخارج مصر، حيث تعد من الأمور المهمة التي تفيد جموع المسلمين.

عضو الأزهر العالمي يبين حكم تصوير الفقراء تلقى الصدقات

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وائل لطفي

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