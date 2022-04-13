الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق

بورصات الخليج
بورصات الخليج

صعد مؤشرا بورصتي دبي وقطر اليوم الأربعاء، وانسجاما مع الأسواق العالمية مع استيعاب المستثمرين لصورة متباينة للتضخم، في حين انخفض مؤشر البورصة السعودية بعد صعود استمر سبع جلسات.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم العالمية، في حين ارتفعت أسعار النفط مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانخفض مؤشر البورصة السعودية 0.7% متأثرًا بتراجع أسهم القطاع المالي. وزاد المؤشر بأكثر من أربعة بالمئة في الجلسات السبع الماضية.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 30 عامًا عند سبعة بالمئة، على الرغم من أن هذا جاء بعد يوم من صدور قراءة أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة أعطت بعض المتعاولين الأمل في أن يتم تشديد السياسة بشكل أبطأ.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لبي.دي سويس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "الزيادات دفعت المستثمرين إلى التحرك لتأمين مكاسبهم، لكن السوق لا تزال على مسار قوي وقد تسجل زيادات جديدة في الأيام المقبلة".

وانخفض سهم الأصيل 1.6 بالمئة وسهم البنك العربي 0.3 بالمئة بعدما بدأ تداولهما دون توزيع أرباح.
 

وأنهى مؤشر بورصة دبي الجلسة مرتفعا 0.3 بالمئة، في حين انخفض سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 2.1 بالمئة في ثاني يوم للتداول في البورصة.


وبلغت قيمة الطرح العام الأولي للشركة 149 مليار درهم (40.57 مليار دولار) أمس الثلاثاء ومن المتوقع أن يحفز عمليات الطرح العام الأولي في دبي.
 

واستقر مؤشر بورصة أبوظبي.


وارتفع مؤشر البورصة القطرية 0.5 بالمئة وزاد في سبع من الجلسات الثماني الماضية.
 

وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.5 بالمئة متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.1 بالمئة.

السعودية.. انخفض المؤشر 0.8 بالمئة إلى 13540 نقطة
أبوظبي.. استقر المؤشر عند 10093 نقطة
دبي.. زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 3582 نقطة
قطر.. صعد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 14192 نقطة
مصر.. نزل المؤشر 0.5 بالمئة إلى 10847 نقطة
البحرين.. استقر المؤشر عند 2103 نقاط
عُمان.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4274 نقطة
الكويت.. صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 9158 نقطة

بورصات الخليج السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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