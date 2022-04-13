تباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق

صعد مؤشرا بورصتي دبي وقطر اليوم الأربعاء، وانسجاما مع الأسواق العالمية مع استيعاب المستثمرين لصورة متباينة للتضخم، في حين انخفض مؤشر البورصة السعودية بعد صعود استمر سبع جلسات.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم العالمية، في حين ارتفعت أسعار النفط مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانخفض مؤشر البورصة السعودية 0.7% متأثرًا بتراجع أسهم القطاع المالي. وزاد المؤشر بأكثر من أربعة بالمئة في الجلسات السبع الماضية.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى أعلى مستوى في 30 عامًا عند سبعة بالمئة، على الرغم من أن هذا جاء بعد يوم من صدور قراءة أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة أعطت بعض المتعاولين الأمل في أن يتم تشديد السياسة بشكل أبطأ.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لبي.دي سويس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "الزيادات دفعت المستثمرين إلى التحرك لتأمين مكاسبهم، لكن السوق لا تزال على مسار قوي وقد تسجل زيادات جديدة في الأيام المقبلة".

وانخفض سهم الأصيل 1.6 بالمئة وسهم البنك العربي 0.3 بالمئة بعدما بدأ تداولهما دون توزيع أرباح.



وأنهى مؤشر بورصة دبي الجلسة مرتفعا 0.3 بالمئة، في حين انخفض سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 2.1 بالمئة في ثاني يوم للتداول في البورصة.



وبلغت قيمة الطرح العام الأولي للشركة 149 مليار درهم (40.57 مليار دولار) أمس الثلاثاء ومن المتوقع أن يحفز عمليات الطرح العام الأولي في دبي.



واستقر مؤشر بورصة أبوظبي.



وارتفع مؤشر البورصة القطرية 0.5 بالمئة وزاد في سبع من الجلسات الثماني الماضية.



وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.5 بالمئة متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.1 بالمئة.



السعودية.. انخفض المؤشر 0.8 بالمئة إلى 13540 نقطة

أبوظبي.. استقر المؤشر عند 10093 نقطة

دبي.. زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 3582 نقطة

قطر.. صعد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 14192 نقطة

مصر.. نزل المؤشر 0.5 بالمئة إلى 10847 نقطة

البحرين.. استقر المؤشر عند 2103 نقاط

عُمان.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 4274 نقطة

الكويت.. صعد المؤشر 0.3 بالمئة إلى 9158 نقطة