ضبط 90 طن بذرة فول صويا مجهولة المصدر في المنوفية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الزيوت بدون ترخيص، بمحافظة المنوفية.

ضبط 90 طن "بذرة فول صويا" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

تمهيداً لإدخالها فى عمليات التصنيع ثم طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.