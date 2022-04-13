إحالة المتهم بقتل أمين شرطة بالقليوبية للمفتي

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق سائق إلى فضيلة ال؛ لإبداء الرأي في الإعدام لاتهامه بقتل أمين شرطة واستعراض القوة ضد آخرين بمساعدة 3 متهمين آخرين بعد محاولة المجنى عليه بضبط المتهم الرئيسى لاصطدامه بفتاة بدراجة نارية أثناء سيرها بالطريق.

حددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقى المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24611 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4347 لسنة 2021 كلى جنوب بنها أن المتهمين "إسلام. أ" 31 سنة سائق و"محمود. أ" 33 سنة سائق، "محمد. ف" 35 سنة ، عامل و"يحيى. س" 32 سنة، عامل، استعرضوا القوة واستخدموا العنف والتهديد قبل المجنى عليه "أحمد. ر"، بأن أشهر المتهم الأول بوجهه سلاحا ناريا " فرد خرطوش" مطلقا منه عدة أعيرة نارية صوبه.

وتابع أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها وهى أنه بذات الزمان والمكان سالفى الذكر قتل المجنى عليه "أشرف. ف"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن أطلق صوبه عيارا ناريا من سلاحا ناريا.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى حتى الرابع ساعدوا المتهم الأول على الهرب حال كونه متهما بجريمته قتل وصادر بحقه أمر بالقبض عليه مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أعانوا المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء بأن قاموا بإيوائه بمسكن المتهم الرابع مع علمهم بارتكابه جناية قتل عمد بحق المجنى عليه.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية خرطوش وفرد خرطوش بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات كما حازوا واحرزوا ذخائر تستخدم على الأسلحة النارية سالفة الذكر.