الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس خارجية الشيوخ: «الاختيار 3» عمل درامي مهم يوثق جرائم الجماعة الإرهابية

عفت السادات
عفت السادات

أكد النائب الدكتور عفت السادات، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، على أهمية  مسلسل الاختيار 3 لأنه يوثق أحداث هامة في عمر الوطن للتاريخ، لافتا إلى أن المسلسل يكشف للجميع مخطط الجماعة الإرهابية للإضرار بالدولة المصرية ومؤسساتها من أجل مصلحة الجماعة.

وقال السادات، إن مسلسل الاختيار 3 عمل درامي هام يوثق جرائم الجماعة الإرهابية، ليتابعها الرأي العام في الداخل و الخارج، و لتعلمها الأجيال الحالية و القادمة، في إطار التحركات التي تستهدف صناعة الوعي في مواجهة محاولات التزييف . 

وأضاف السادات، أن تزييف الوعي هو أخطر ما يمكن أن تواجهه أمة، وصناعة الوعى ليست مهمة مؤسسة واحدة بل تشارك فيه كافة مؤسسات المجتمع، مشددا على أهمية دور القوة الناعمة التي تقوم بدور مؤثر إلى حد كبير، خاصة إذا كانت توثق للأحداث بأدلة بالصوت والصورة .

 وتابع السادات: مسلسل الاختيار أثبت بالدليل القاطع أن الوطن تعرض لأخطر مؤامرة استهدفت أمنه واستقراره، وسعت لاختطافه لصالح جماعة كانت تشكل خطرا كبيرا على الدولة والمجتمع، مضيفا "مكتب الإرشاد كان يحكم  مصر في عهد محمد مرسي لتحقيق مصالح الجماعة وليس الوطن" .

وأوضح السادات أن المسلسل قدم الدليل على أن  الجماعة رفعت شعار "إما أن نحكم البلد أو تضرم النيران فى الوطن من أجل مصالح الجماعة، وهذا على لسان محمد مرسي ".

وقال السادات:  "جميعا شهد محاولات الجماعة للسيطرة على مفاصل الدولة لتحقيق مصالحها، والجماعة كان لديها خطة لأخونة الدولة، وكان سيترتب على ذلك لمواجهات طائفية وحرب أهلية".

وتابع: "التسريب الأخطر لخيرت الشاطر، هو الذي قال فيه إن تنظيم الإخوان لديه ثأر مع  الجيش والقوات المسلحة"، مضيفا: "ما قاله دليل خيانة، كيف تتحدث الجماعة عن ثأر مع من يحمون الوطن ويدافعون عن أمنه واستقراره".

  واختتم السادات قائلا: "نحمد الله على نعمة الوطن المستقر والقوات المسلحة ونحمد الله على ثورة 30 يونيو التي أنهت كابوس الجماعة الإرهابية وأنقذت الوطن، وكانت السبب في الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى" .

عفت السادات لجنة الشئون الخارجية مجلس الشيوخ مسلسل الاختيار 3 مسلسل الاختيار الاختيار 3 الجماعة الإرهابية جرائم الجماعة الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.. وتفاصيل تطبيق الحد الأدني

وزير المالية يكشف حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من «إحلال السيارات»

«الصحة»: نقل مصابي حادث أتوبيس أبوسمبل لمستشفى أسوان الجامعي

ماكرون ينفي عقد اتفاق مع ساركوزي لتأييده في الانتخابات

وزير التعليم يطالب بـ«فضح» مروجي الإشاعات بعد ثبوت كذبهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن