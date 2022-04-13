الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الأرثوذكسية» تستعد لتنظيم احتفالية في فرنسا مع ذكرى دخول المسيح مصر

الأنبا لوقا
الأنبا لوقا

شهدت الكنيسة الأرثوذكسية، مؤخرًا تحركات ذات طابع رعوي في بلدان المهجر، آخرها في إيبارشية جنوبي فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا.

واستقبلت السفيرة هايدي سري، القنصل المصري العام بمارسيليا، الأنبا لوقا أسقف جنوبي فرنسا والجزء الفرنسي من سويسرا، حيث جاء اللقاء بمناسبة أجواء الأعياد التي يمر بها قطبا الأمة.

وتستعد الإيبارشية لتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى دخول المسيح مصر، حيث وجه الأنبا لوقا الدعوة للسفيرة للمشاركة بالحضور.

وزار الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا السفير المصري بالعاصمة الناميبية وندهوك وائل لطفي، حيث شارك نيافته في الحفل الذي أقامه السفير المصري في منزله بمناسبة شهر رمضان.

كما زار الأنبا جوزيف الأسقف العام بإفريقيا مدينة أوكاهاندجا في دولة ناميبيا، حيث تفقد حضانة "OSN" التابعة لمنظمة السامري الصالح، التي ترعى الأطفال الفقراء والأمهات المهجورات في تلك المنطقة. 

الانبا لوقا ك نيافة الأنبا لوقا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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