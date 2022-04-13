الأربعاء 13 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على نصف طن ملح وأرز مجهول المصدر بالإسكندرية

أرز
أرز

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي نصف طن أرز وملح داخل مصنع تعبئة قبل ترويجه بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.


تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات بمنطقة الحضرة الجديدة وأسفر عن ضبط مصنع تعبئة أرز وملح طعام مجهول المصدر، قبل ترويجه بالأسواق مما يضر بصحة المواطنين.


تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 10 شكاير أرز زنة الشيكارة 25 كجم باجمالى 250 كجم، كما عثر علي 15 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كجم باجمالى 375 كجم مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على الحيازة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 3 طن "أرز أبيض" داخل مخزن بدون ترخيص بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وححز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة حجب سلعة بقصد رفع سعرها.


تلقي اللواء محمود ابو عمره، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كمية من الأرز الأبيض قبل حجبه  عن الأسواق لرفع سعره.


وتم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 3 طن "أرز أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

ضباط تحقيق مصنع المواطنين جمال ترويج

رئيس التحرير

وائل لطفي

خيرت وحازم.. مخبر وإرهابى تحت الطلب

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2022.. وتفاصيل تطبيق الحد الأدني

وزير المالية يكشف حقيقة إلغاء المقررات التموينية للمنتفعين من «إحلال السيارات»

«الصحة»: نقل مصابي حادث أتوبيس أبوسمبل لمستشفى أسوان الجامعي

رئيس الوزراء يستعرض جهود هيئة الرقابة المالية في تطوير البنية التشريعية

«الزراعة» تكثف نشاطها بالإسماعيلية لتشجيع المزارعين على توريد القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

عالم إعلانات إعلانات

إبراهيم داود

مع الأستاذ حجازى ومختاراته

رغدة السعيد

كيف تستغل الصيام لتصبح الشخص الذى تتمناه؟

ماجد حبته

موسكو.. وارسو.. واشنطن

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

العقل الإرهابي.. وأغصان السماحة

حسين دعسة

هل شنت روسيا هجومًا بالأسلحة الكيماوية على ماريوبول الأوكرانية؟

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا بالضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص إسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن