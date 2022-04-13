التحفظ على نصف طن ملح وأرز مجهول المصدر بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي نصف طن أرز وملح داخل مصنع تعبئة قبل ترويجه بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات بمنطقة الحضرة الجديدة وأسفر عن ضبط مصنع تعبئة أرز وملح طعام مجهول المصدر، قبل ترويجه بالأسواق مما يضر بصحة المواطنين.



تم مداهمة المصنع والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 10 شكاير أرز زنة الشيكارة 25 كجم باجمالى 250 كجم، كما عثر علي 15 شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كجم باجمالى 375 كجم مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على الحيازة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 3 طن "أرز أبيض" داخل مخزن بدون ترخيص بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وححز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة حجب سلعة بقصد رفع سعرها.



تلقي اللواء محمود ابو عمره، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته كمية من الأرز الأبيض قبل حجبه عن الأسواق لرفع سعره.



وتم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 3 طن "أرز أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.