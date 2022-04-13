الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

للفتيات.. غرف نوم مشتركة ساحرة للحصول على الإلهام موضة 2022 (صور)

صورة ارشفية
صورة ارشفية

إذا كان لديك عدة فتيات، وكانت الفتيات لديهن غرفة نوم واحدة مشتركة، فقد تكون هذه الجولة مصدرًا لك، فـ كيف يمكنك تنظيم غرفة مشتركة مناسبة لجميع الفتيات وفقا لموقع “  digsdigs”.

غرفة نوم مشتركة للفتيات في بوهو ديزرت مع أسرة معدنية بيضاء وسجادة من الجوت ووسائد ملونة ومطبوعة وجدار مزين بطبعة الصبار وخزانة ملطخة

غرفة نوم مشتركة للفتيات في بوهو ديزرت مع أسرة معدنية بيضاء وسجادة من الجوت ووسائد ملونة ومطبوعة وجدار مزين بطبعة الصبار وخزانة ملطخة.

غرفة نوم مشتركة بوهو للفتيات مع سرير بطابقين معدني ، وأغطية فراش باللون الوردي والخردل ، وطاولة جانبية مستديرة ومصابيح معلقة

غرفة نوم مشتركة بوهو للفتيات مع سرير بطابقين معدني ، وأغطية فراش باللون الوردي والخردل ، وطاولة جانبية مستديرة ومصابيح معلقة.

غرفة نوم مشتركة بوهو للفتيات مع سرير خشبي بطابقين وأغطية ووسائد مطبوعة وصندوق به ألعاب وجدار معرض وسجادة بوهو

غرفة نوم مشتركة بوهو للبنات بجدران وردية فاتحة وأسرة بيضاء ومنضدة ورف به الكثير من النباتات ومصباح معلق منسوج.

غرفة نوم أطفال مشتركة بوهو مع أسرة بيضاء وخزائن ملطخة ومصابيح طاولة نحاسية ونباتات بوعاء بالإضافة إلى ديكور بوهو

غرفة نوم أطفال مشتركة بوهو مع أسرة بيضاء وخزائن ملطخة ومصابيح طاولة نحاسية ونباتات بوعاء بالإضافة إلى ديكور بوهو.

غرفة نوم مشتركة مشرقة للفتيات مع أثاث أبيض عتيق ، وفراش وردي وباب حظيرة وردي مع الكريات ، وسجادة مطبوعة

غرفة نوم مشتركة مشرقة للفتيات مع أثاث أبيض عتيق، وفراش وردي وباب حظيرة وردي مع الكريات، وسجادة مطبوعة.

غرفة مشتركة حديثة وأنيقة مع جدار مطبوع عليه نباتات وأسرّة منجدة باللون الأخضر وأسرّة مطبوعة ورف كتب مدمج ومقعد بجانب النافذة

غرفة نوم أطفال علية أنيقة  وأسرّة باستيل ومكتب أبيض منحوت وسلة وستائر حمراء وبعض الديكور الجميل على الجدران.

منزل مزرعة أنيق مشترك بغرفة نوم للفتيات مع جدار بلمسات أزهار وحروف أحادية ، مع أسرّة معدنية وأسرّة بيضاء وزهرية ، وطاولة مستديرة كمنضدة

غرفة أنيقة مشتركة بغرفة نوم للفتيات مع جدار بلمسات أزهار وحروف أحادية، مع أسرّة معدنية وأسرّة بيضاء وزهرية، وطاولة مستديرة كمنضدة.

غرفة نوم مشتركة أنيقة وعصرية للفتيات مع ألواح كريمية وأسرّة بيضاء مع قصب ووسادات بيضاء وفراش محايد وباستيل ولمسات من ورق الحائط الزهري

غرفة نوم مشتركة أنيقة وعصرية للفتيات مع ألواح كريمية وأسرّة بيضاء مع قصب ووسادات بيضاء وفراش محايد وباستيل ولمسات من ورق الحائط الزهري.

غرفة نوم أطفال أنيقة محايدة مع سرير بطابقين مع سلم خشبي ورفوف مدمجة ودرج ومنسوجات مطبوعة رائعة

غرفة نوم أطفال أنيقة محايدة مع سرير بطابقين مع سلم خشبي ورفوف مدمجة ودرج ومنسوجات مطبوعة رائعة.

غرفة نوم مشتركة محايدة وأنيقة مع أسرّة بيضاء وخزانة ملطخة وأسرّة محايدة وردية اللون ومرآة في إطار خشبي ومصباح معلق أبيض وسلة للتخزين

غرفة نوم مشتركة محايدة وأنيقة مع أسرّة بيضاء وخزانة ملطخة وأسرّة محايدة وردية اللون ومرآة في إطار خشبي ومصباح معلق أبيض وسلة للتخزين.

غرفة نوم مشتركة أنيقة للفتيات مع سجادة مطبوعة بألوان زاهية وأسرّة من قصب الرأس مع بياضات أسرّة بلون الباستيل والخردل وستائر من الخردل ومنضدة منضدة باللون الأزرق الفاتح.

غرفة نوم مشتركة أنيقة للفتيات مع سجادة مطبوعة بألوان زاهية  أسرّة بلون الباستيل والخردل وستائر من الخردل ومنضدة باللون الأزرق الفاتح.

غرفة نوم مشتركة أنيقة للفتيات مع ورق حائط زهور الباستيل وأسرّة منجدة بلون أحمر الخدود وفراش محايد وباستيل وسجادة بيضاء من الفرو الصناعي وخزانة مع مصباح وجدار معرض

غرفة نوم مشتركة أنيقة للفتيات مع ورق حائط زهور الباستيل وأسرّة منجدة بلون أحمر وفراش محايد وباستيل وسجادة بيضاء من الفرو الصناعي.

غرفة نوم مشتركة وجريئة للفتيات مع أسرة بيضاء وكرسي مشرق وعمل فني ملون وفراش ومصباح معلق برتقالي ولعبة

غرفة نوم مشتركة وجريئة للفتيات مع أسرة بيضاء وكرسي مشرق وعمل فني ملون وفراش ومصباح معلق برتقالي ولعبة.

غرفة نوم مشتركة بوهو رائعة للفتيات مع سرير بطابقين معدني أبيض ، وفراش بطباعة الأزهار ، وسجادة مطبوعة ، وكرسي من الخيزران ومنضدة ، وبعض الأعمال الفنية
عدة فتيات غرفة نوم اكيف يمكنك تنظيم غرفة مشتركة جميع الفتيات غرفة نوم مشتركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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