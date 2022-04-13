الأربعاء 13 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتقال 29 متهما بالتطرف الديني في العراق

العراق
العراق

اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي، 29 متهما بالتطرف الديني، من محافظات “بغداد، ذي قار، بابل، القادسية ، المثنى ، البصرة، ميسان، واسط، النجف الأشرف”.
وقال الجهاز ـــ في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، إنه “تنفيذاً لأوامر قبض قضائية، تمكنت عناصر الجهاز من القبض على 29 متهمًا بالانتماء إلى حركات متطرفة، من خلال مواصلة الجهاز حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر تلك الحركات المتطرفة التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي”.
وأشارت إلى إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

بغداد محافظات عراقية العراق

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