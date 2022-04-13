عودة اللوحات الفنية المحتجزة من السلطة الفنلندية إلى روسيا

عبرت روائع المتاحف الروسية التي احتجزتها السلطة الفنلندية، الحدود الروسية ودخلت البلاد.

أفاد بذلك ناطق باسم وزارة الثقافة الروسية، وقال إن 3 سيارات تحمل روائع المتاحف الروسية تتجه نحو موسكو وبطرسبورج بعد عبور الحدود الروسية الفنلندية.

وأوضح أن سيارة واحدة ستصل بطرسبورج باللوحات الفنية التي تمثل متحف "الأرميتاج" ومتاحف "بافلوفسك"، جاتشينا"، تسارسكوي سيلو" والتي عرضت سابقًا في إيطاليا.

أما السيارتان المتبقيتان فستنقلان من إيطاليا أيضًا اللوحات الفنية إلى كل من متحف "تريتياكوف" والمتحف الشرقي بموسكو.

فيما يتعلق بمتحف "بوشكين" للفنون الجميلة في موسكو فسيحصل على لوحاته الفنية التي عرضت في اليابان.

وقد شكرت وزارة الثقافة الروسية كلًا من الخارجية الروسية وسفارة روسيا لدى فنلندا وإدارة الجمارك الروسية الفدرالية على دعمها في استعادة روائع المتحف الروسية.

يذكر أن القطع الفنية الروسية تم احتجازها في 3 أبريل على الحدود الروسية الفنلندية، حيث طلبت الجمارك الفنلندية من المفوضية الأوروبية توضيحات بشأن مصيرها.

وقالت المفوضية إن اللوحات الفنية الروسية التي شاركت في المعارض الأوروبية لم يتم إدراجها على قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.