سهرات رمضانية.. محمود التهامى يحيى حفل إنشاد دينى بأوبرا دمنهور

يواصل صندوق التنمية الثقافية، لليوم الرابع على التوالي، البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه احتفالا بشهر رمضان المعظم، حيث ينظم الصندوق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عددًا من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له.

وتستضيف قبة الغوري بشارع الأزهر، عرض فرقة التنورة التراثية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتقدم الفرقة عروضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية مثل الطبلة، المزمار، الربابة، السلامية.

جدير بالذكر أن فرقة التنورة تكون عام 1988، شاركت في الكثير من المهرجانات الدولية والمحلية.

وبقصر الأمير طاز بحي الخليفة، يقدم الفنان وائل الفشن مجموعة من أشهر الابتهالات الصوفية منها: قمر سيدنا النبي، عيني لغير جمالكم، ابتهال يا كعبة البيت العتيق، رسول الله، مولد سيدنا النبي، الكبر علي الدموع، موال بحر الدموع، بالإضافة إلى أشهر مقدمات المسلسلات الدرامية التى تغنى بها ومنها طايع، وأهو دا اللي صار.

كما يستضيف مركز إبداع بيت الغناء العربي، بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، الفنانة أنغام مصطفى وفرقتها، ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أغاني التراث منها: "برضاك"، "الشمعتين"، "اللي تعبنا سنين في هواه"، "أسمر يا سمراني ميدلي ورده"، "على الحلوة والمرة"، "لو تعرفوا"، "عيون القلب".

جدير بالذكر أن الفنانة "أنغام مصطفى" تخرجت من قسم الأصوات بأكاديمية الفنون، وتعمل صوليست بفرقة الموسيقي العربية للتراث.

وبمركز إبداع الطفل ببيت العيني، خلف الجامع الأزهر، تبدأ فعاليات ورش رمضانيات، حيث تقام ورشة زخارف إسلامية بعنوان "رمضانيات"، يتم فيها استخدام الخطوط والنقاط لعمل زخارف مبسطة وإنتاج لوحات فنية صغيرة إشراف الفنانة دعاء فتحي، كما تقام ورشة "رمضان زمان رحلة عبر الزمن" وعرض لأفلام قصيرة وصور من مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم قديما ومظاهر الاحتفال التي استمرت حتى الآن، والورشة إشراف رحمة محسن، ويعقب ذلك ورشة حكي بعنوان "ألف ليلة وليلة" حكايات جديدة في كل أمسية "في الليل"، "السحور"، "إحنا هنا" ويصاحب الحكي موسيقى رحمة محجوب.

كما يستمر بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة عرض أوبريت الليلة الكبيرة .

فعاليات المركز القومى لثقافة الطفل في رمضان بالحديقة الثقافية

في سياق متصل، يطلق المجلس الأعلى للثقافة، فعاليات الحديقة الثقافية، التى ينظمها المركز القومي لثقافة الطفل خلال شهر رمضان المبارك، والتى تضم عددًا كبيرًا من الأنشطة الثقافية والفنية، وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، خلال الفترة من 13 إلى 22 أبريل خلال شهر رمضان، وتقام العروض يوميًا من الساعة الثامنة والنصف مساءً بمقر الحديقة.

وقال الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، إن هذا الاحتفال يعد هو الاحتفال الدوري الذي يقيمه المركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة للاحتفال بشهر رمضان الكريم، ويتميز احتفال هذا العام كونه يأتي ضمن الاحتفال بالقاهرة عاصمة لثقافة دول العالم الإسلامي لعام 2022.

جدير بالذكر أن هناك عداد من القطاعات تشارك في تلك الليالى الرمضانية بالحديقة الثقافية ومنها: الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وقطاع الإنتاج الثقافي، والهيئة العامة للكتاب، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والبيت الفني للمسرح، ووزارة الأوقاف، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وتستهدف هذا الاحتفالات الأطفال من سن 4 سنوات وحتى 18 سنة وأسرهم.



الشيخ محمود التهامي على مسرح أوبرا دمنهور

وفي إطار الأمسيات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، تستضيف أوبرا دمنهور، في التاسعة والنصف مساء اليوم أيضا، المنشد الشيخ محمود التهامي، وهو واحد من أهم أصوات الوطن العربى فى الإنشاد الدينى؛ وذلك لإحياء سهرة رمضانية على مسرح أوبرا دمنهور.

يقدم الشيخ محمود التهامى باقة من قصائد مدح النبي والتواشيح والأغاني الدينية والتي يؤديها بأسلوب مبتكر، حيث جمع الشيخ محمود بين الإنشاد الديني بتراثه ووضع معه أسلوب علمي حديث، وانتقى الكلمات بحسه الراقي، فاستطاع أن يصل إلى الناس جميعًا، وصولا إلى أكثر الناس وعيا وثقافة ، فقد قدم فنًا مميزًا تتفق عليه كل فئات المجتمع، بتميز حنجرته القوية، وصوته العذب وإحساسه الدافئ

والجدير بالذكر أن التهامي هو أول نقيب للمنشدين، واستطاع أن يكون صاحب مدرسة فى الإنشاد الديني، وصنع الشيخ محمود مجدًا لنفسه بالوصول لمكانة عالمية فى هذا الفن.