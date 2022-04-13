الأربعاء 13 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التعليم تدشين مسابقة دولية جديدة لجميع طلاب المدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب رسمي علي المديريات التعليمية وحصلت الدستور علي نسخة منه .

المستند

قالت وزارة التربية والتعليم : فى إطار اهتمام الدولة بالتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 فقد قامت  اديوميتر مصر بتنظيم المسابقات العلمية الدولية فى مجالات علمية متعددة.


أضافت وزارة التربية والتعليم أنه تم تدشين تلك المسابقات حتى يتمكن الطلاب من جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي من المشاركة بناء على رغبتهم وموافقة أولياء أمورهم ويتم التسجيل على الموقع الإلكتروني. www.edumeteregypt.com

الإسكندرية الموقع الإلكترونى وزارة التربية والتعليم رؤية مصر 2030 التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

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