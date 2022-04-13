الأربعاء 13 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 12 شخصا فى حوادث مرورية متفرقة بكفر الشيخ

إسعاف
إسعاف

أصيب 12 شخص في حوادث تصادم على عدد من طرق محافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لعدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

 

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، 4 إشارات بوقوع حوادث متفرقة على عدد من طرق محافظة كفر الشيخ، أدى لإصابة 12 شخصاً بإصابات متفرقة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لعدد من المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

 

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري الحصفة بالرياض، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وتبين إصابة كلا من: عصام محمد شلبي،40سنة، باشتباه نزيف بالمخ، وعبدالحليم محمد عبدالله،41سنة، باشتباه كسر بالساق، ونشأت محمد شلبي،41 سنة،بجروح وخدوش في الوجه، وأحمد محمد شلبي، 45سنة،باشتباه كسر في الحوض.

 

كما أصيب شخصان بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين على طريق عزبة خميس بالكراكات ببيلا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى بيلا المركزي، كما أصيب شخصان في  حادث تصادم  تروسيكل بسيارة تونايه أمام اسعاف الخاشعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى الحامول المركزي.

 

وأصيب شخصان في حادث  تصادم سيارتين على طريق أريمون العلم ابراهيم ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، كما أصيب شخصان في حادث تصادم أول ش جيهان بجوار المطحن، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

 

حوادث مرور مستشفى اصابة كفر الشيخ

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