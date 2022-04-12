الاختيار 3 الحلقة 11| «حب من خلف خط النار».. مروان العدوي يهنئ بسمة بعيد ميلادها

شهدت الحلقة 11 من مسلسل الاختيار 3 تطور قصة الحب التي تجمع بين مروان العدوى (أحمد عز) الذى كان يرفض الزواج طوال الوقت، وتغيرت مشاعره بعد مصادقته بسمة (ميرنا نور الدين)، إذ أخبرها أنه يريد التعرف عليها ويتردد لها بغرض الزواج.

إلا أنه لازال مترددًا في أخذ الخطوة بسبب كرها وكره والدها لعمل الظباط، لذا لا يخبرها عمله الرئيسي في المخابرات ويخدعها بعمله في إدارة الجوازات، وأثناء مهاجمتهم لخلية إرهابية في إحدى المزارع هاتفها كي يهنئها بعيد ميلادها رغم خطورة العملية.

وبدأت بوادر قصة حب تجمع مروان العدوى وبسمة بعدما تقابلا فى حلقة اليوم من المسلسل وعزمها مروان على الغداء وتحدثا سوياً وبدأ كل واحد فى الكشف عن حياته، إلا أن مروان أكد لها أنه ضابط فى الجوازات وليس فى المخابرات العامة، خاصة بعدما أخبرته أن عائلتها لديهم موقف من الضباط.

أما بالنسبة للمأمورية التى يعمل عليها مروان، فشهدت تطورات بوصول الشخص المشتبه به فى علاقته بشحنة السلاح المقرر وصولها من الخارج و إلى أحد الفنادق وسط مواقبة كبيرة لكل جنبات الفندق، ويصل شخص لمقابلة العنصر الذي يراقبونه، ويضطر مروان إلى اصطحاب كارولين عزمى التى تعمل معه فى المراقبة والذهاب إلى غرفة هذا العنصر.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض المسلسل يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.