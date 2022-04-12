الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 11| محاولات إخوانية للاستيطان .. السيسي: «محدش يقدر يشتري حدود مصر»

الاختيار 3
الاختيار 3

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي دفعت المواطنين إلى النزول وإسقاط حكم الجماعة في 30 يونيو 2013.

شهدت الحلقة 11 من مسلسل الاختيار3،  محاولة جماعة الإخوان الإرهابية السيطرة على الأراضي الزراعية بطرق غير شرعية باستخدام البطاقات المزورة، إلا أن القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، رفضت السماح للإخوان بتنفيذ مخطط الاستيطان بأراضي سيناء وشدد وزير الدفاع على تأمين الأراضي الحدودية.

ورصدت الحلقة محاولات العناصر التكفيرية لاستيطان الأراضي في سيناء، ليرد الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائلًا: "بقى الأرض اللي ضحى شبابنا عشانها تضيع بالسهولة دي.. محدش يقدر يشتري حدود مصر".

مجلس الدولة يواجه الاستيطان الإخواني

وأوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة وقتها، بإصدار حكم من محكمة القضاء الإدارى برفض تملك المصريين «مزدوجى الجنسية» والأجانب ﻷراض فى سيناء، استناداً لما نص عليه قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، الصادر عام 2012

وأقيمت دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الدفاع، طالب خلالها ببطلان المادة 8 من القرار الوزارى رقم 959 لسنة 2012 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مواعيد عرض الاختيار 3 

مسلسل الاختيار 3، بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

 

مسلسل الاختيار الاختيار3 أحداث الحلقة 11 الكبير اوى الحلقة 11 مسلسل الاختيار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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