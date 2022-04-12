الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم فى أمريكا خلال الشهر الماضى

التضخم في أمريكا
التضخم في أمريكا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي بأعلى مستوى له منذ أواخر 1981، وهو ما يؤكد الارتفاع المؤلم لنفقات المعيشة ويعزز الضغوط على مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي من أجل زيادة أسعار الفائدة وربما بوتيرة أسرع وأكبر.


وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك سجل خلال الشهر الماضي ارتفاعًا بنسبة 8.5%  بعد ارتفاعه بنسبة 7.9% سنويًا خلال فبراير الماضي. كما بلغ معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي 1.2% وهي أعلى معدل شهري منذ 2005.


ساهمت أسعار البنزين بنحو نصف إجمالي الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلك، كما ساهم قطاع الغذاء بنسبة كبيرة في الزيادة، مع ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم ومنتجات الألبان، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.


وبلغ معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبًا 6.5% سنويًا و0.3% شهريًا، وذلك على خلفية أكبر تراجع في أسعار السيارات المستعملة منذ 1969، وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار فئات السلع الأخرى.

واشنطن التضخم في أمريكا

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