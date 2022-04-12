حبس المتهمين بقتل مزارع بسبب خلافات الجيرة فى الفيوم

قررت النيابة العامة بالفيوم، حبس المتهمين بقتل مزارع بالفيوم بسبب خلافات الجيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله مزارعا - مقيما بدائرة مركز شرطة إبشواى "مُصاب بجرح قطعى"، وتوفى عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبسؤال زوجته اتهمت مزارعين- مقيمين بذات الناحية، بالتعدي على زوجها بالضرب وقيام أحدهما بإحداث إصابته التي أودت بحياته باستخدام سلاح أبيض "منجل" بسبب خلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما والأداة المستخدمة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.