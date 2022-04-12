الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل مسئول فى حزب «البعث» السورى برصاص مجهولين

جريدة الدستور

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، بمقتل أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة نوى بريف درعا الغربي جنوبي البلاد برصاص مُسلحين مجهولين.

وذكرت الوكالة، أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية اعترضا سيارة أمين الشعبة، فريد محمد العمارين، أمام مقر الشعبة في نوى، وبعد توقف السيارة أنزلاه منها، وأطلقا عليه الرصاص مباشرة، ما أدى إلى مقتله قبل أن يفرا بسيارته.

ونقلت الوكالة عن مدير صحة درعا أشرف برمو قوله إن "مستشفى نوى الوطني" استقبل العمارين وقد فارق الحياة جراء إصابته بعدة طلقات نارية في القلب والصدر والساقين.
 

 

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