الثلاثاء 12 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مخلل رمضان.. بديل السلطة بعد ارتفاع الأسعار.. أعرف الفرق بين الطبيعي والمغشوش (فيديو)

مخللات رمضان
مخللات رمضان

تتزين الشوارع في مصر في شهر رمضان بالعديد من المظاهر المميزة من بينها المأكولات الرمضانية، والتي ربما تكون متواجدة طوال العام لكنها تنتشر في الشوارع والمحلات في الشهر الكريم لتضفي حالة من البهجة، فعلى سبيل المثال تتواجد أفران الكنافة في كل مكان، وكذلك العصائر الرمضانية، وأخيراً المخللات الرمضانية "الطرشي" والذي لا تخلو مائدة طعام منه في وجبة الإفطار، وفي هذا العام بالتحديد كعوضا عن السلطة نظرا لارتفاع سعر الخضار.

قامت «الدستور» بجولة ميدانية في شوارع القاهر، رصدت خلالها أسعار المخللات في المحلات هذا العام.

أسعار مخللات رمضان

قال أيمن حسني، أحد بائعي الطرشي، إن الأسعار حالها كحال العديد من السلع ارتفعت، ولكن بشكل طفيف، فبخمس جنيهات فقط يمكن الحصول على كيس يكفي لوجبتين، مشيرا إلى أن الكيلو مشكل سعره اليوم ٤٠ جنيها، وهو مكون من جزر ولفت وزيتون وليمون وقرنبيط وفلفل وخيار.

الفرق بين الزيتون الطبيعي والمصبوغ

وأوضح “حسني” أن هناك بعض التجار معدومي الضمير يستخدمون طرق غير سوية في تخليل الطرشي كوضع بعض المواد الكاوية لتسريع مدة التخليل، وأيضاً استخدام ورنيش الأحذية في صبغ الزيتون واكسابه لون أسود، وهو خطر للغاية على صحة المواطنين، مشيراً إلى أن التفريق بين الطبيعي والمغشوش من خلال المظهر الخارجي للزيتون، والذي يكون اسود قاتم ومن الداخل أبيض فهو بالتأكيد مصبوغ، أما الطبيعي يكون اللون الخارجي أسود فاتح ومن الداخل وردي أو أحمر.

الإقبال على شراء المخللات الرمضانية

وأشار “حسني” إلى أن الإقبال في رمضان يزداد كلما اقتربنا من وقت الإفطار، حيث تتزاحم الزبائن على المحلات في آخر ساعتين قبل أذان المغرب.

وللمخللات عدد من الفوائد من أهمها

تعزيز حساسية الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع الثاني.

تنظيم مستوى السكر في الدم.

حماية الكبد.

علاج تقلصات وتشنجات العضلات.

تخفيف قرحة المعدة التي تنجم عن ضعف الأغشية المخاطية وفرط الحموضة.

المأكولات الرمضانية الشهر الكريم المخللات الرمضانية الطرشي ورنيش التجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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