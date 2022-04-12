الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خبيرة تجميل توضح روتين العناية بالبشرة في شهر رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الحفاظ على صحة بشرتك لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان، فالكثير من الفتيات يشتكين من شحوب البشرة بشكل كبير نتيجة قلة شرب المياه خلال اليوم.

قدمت خبيرة التجميل نسمة منصور إليكِ بعض النصائح السهلة للعناية بالبشرة خلال شهر رمضان الكريم عليك اتباعها.

  • عليك الابتعاد عن الشمس قدر المستطاع، حيث يسهم التعرض للشمس بصورة مباشرة في تلف بشرتك فحاولي تجنب المشي في الشمس، وضعي واقي الشمس عند الخروج من المنزل وهذا ليس مخصصا لشهر رمضان فحسب، بل لكل يوم من أيام السنة.
  • توقفي عن استخدام مستحضرات التجميل خلال شهر رمضان، حيث تحتاج بشرتك إلى التنفس والتخلص من السموم لذا يمكنكِ التخلص من وضع مستحضرات التجميل كجزء من العناية بالبشرة في رمضان.
  • التقشير خطوة أساسية في أي روتين جيد للعناية بالبشرة، ومع ذلك، فإن الإفراط في التقشير يمكن أن يجفف بشرتك ويحسنها بسرعة، لذلك عليك الاعتدال في روتين تقشير البشرة.
  • استخدام زيت مناسب لبشرتك مثل زيت ثمرة الورد الذي يحارب التجاعيد ويرطب البشرة ويعالج الندبات، وزيت الأرغان، وزيت شجرة الشاي، وزيت الجوجوبا، لأصحاب البشرة الدهنية فهي تعمل على منع ظهور حب الشباب والندب.
  • استخدام فيتامين سي لمحاربة الشيخوخة، كما أن بضع قطرات من مصل فيتامين سي تحت واقي الشمس يزيد من الحماية من أشعة الشمس.
  • شرب كمية كافية من الماء ثمانية أكواب على الأقل بين الإفطار والسحور، كما لا بد من تجنب شرب المشروبات الغازية أو السكرية وكذلك الكافيين لأنها تسبب الجفاف.
  • يجب محاربة الهالات السوداء عن طريق وضع كمادات الشاي حول عينك، والحصول  على قسط كافٍ من النوم بمعدل 7-8 ساعات يوميًا، ونضع بضع قطرات من زيت اللوز مع تدليكه قبل النوم، فهو يعالج الهالات والانتفاخ.
صحة بشرتك اتباع نظام غذائي صحي شهر رمضان لنصائح السهلة للعناية بالبشرة خلال شهر رمضان عليك الابتعاد عن الشمس قدر المستطاع م مستحضرات التجميل خلال شهر رمضان روتين جيد للعناية بالبشرة

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