خبيرة تجميل توضح روتين العناية بالبشرة في شهر رمضان

الحفاظ على صحة بشرتك لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان، فالكثير من الفتيات يشتكين من شحوب البشرة بشكل كبير نتيجة قلة شرب المياه خلال اليوم.

قدمت خبيرة التجميل نسمة منصور إليكِ بعض النصائح السهلة للعناية بالبشرة خلال شهر رمضان الكريم عليك اتباعها.