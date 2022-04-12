غرق طفلين فى حادثين متفرقين بسوهاج ودار السلام

لقي طالبان مصرعهما فى حادثين متفرقين الأول بمركز دار السلام غرقا بترعة الفاروقية دائرة المركز، أثناء استحمامه بها لعدم إجادته السباحة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى والثانى بشارع الكورنيش بسوهاج.

وبحسب بيان أمنى، اليوم، تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، يفيد بغرق شخص بترعة الفاروقية دائرة مركز دار السلام، فانتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ.

وتبين للمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز دار السلام، غرق ( ع . م 14 عاما ) طالب، وأفادت والدته ( ش . خ 39 عاما ) ربة منزل، أنه أثناء قيام نجلها بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق، بإشراف المستشار وائل محمد على المحامى العام الأول لنيابات جنوب سوهاج.

كما تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إخطارا آخر من العميد مصطفى محمد على مأمور قسم ثانى سوهاج يفيد بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بغرق شخص بنهر النيل بشارع كورنيش النيل الغربي دائرة قسم أول سوهاج، جرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وتبين لضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد صقر غرق "فادي. ش" 10 أعوام تلميذ، وأفاد والده أنه أثناء استحمام نجله المذكور بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، جرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

حُرر المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعتين ووضع جثث الطفلين تحت تصرف النيابة حتى انتهاء التحقيق.