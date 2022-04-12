أسعار الخضراوات اليوم لدى تجار الجملة في سوق العبور

شهدت أسعار الخضراوات اليوم 12-4-2022 تباينًا لدى التجار بالسوق المحلي، ورغم ذلك فهي تختلف نسبيًا من منطقة إلى أخرى.

«الدستور» ينشر أسعار أصناف الخضراوات بسوق العبور للجملة خلال السطور التالية:

سعر الطماطم بين 5.5 :11.5 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر البطاطس بين 2.5: 4.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 1: 2.25 جنيه للكيلو (شوال).

سعر الكوسة من 2: 4.5 جنيه للكيلو (قفص).

سعر الجزر من 1.5: 3.5 جنيه للكيلو ( شوال).

سعر الخرشوف من 17.5 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 5: 8 جنيهات للكيلو (شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 5: 8 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 3.5: 5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 10: 13 جنيهًا للكيلو (شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 10: 13 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 9: 13جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 10: 12جنيهًا للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 9: 15 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الملوخية بين 7: 10 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو).

سعر الخيار 5: 8 جنيهات للكيلو (قفص 22 كيلو).

أسعار البسلة من 5: 7 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر السبانخ من 3: 5 جنيه للكيلو(قفص).

سعر القلقاس بين 3: 6 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا 1.5: 3.5 جنيه للكيلو (شوال - قفص).

أسعار الثوم من 3.5: 5.5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5: 2.5 جنيه للكيلو (شوال).

أسعار البنجر 2: 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو).

أسعار البصل الأخضر 2 جنيه للرابطة.

أسعار الفول الأخضر 3: 6 جنيهات للكيلو.

أسعار ورق عنب بناتي 25: 35 جنيهًا

أسعار ورق عنب بلدي 20: 30 جنيهًا

أسعار الخس 10: 15 جنيهًا للكيلو (الرابطة 3 كيلو).

سعر خس الكابوتشي 3.5 : 4.5 جنيه (الرابطة 3 كيلو).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (القطعة).

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات.

سعر البروكلي 5 : 6 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 4 جنيهات (6 ربطات).

شبت 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 40 : 50 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (القطعة 6 كجم).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (الطبق 250ج).