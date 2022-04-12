الثلاثاء 12 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تركيا.. «الذئاب الرمادية» يعتدون على طلاب جامعيين أكراد

تركيا
تركيا

تعرض طلاب جامعيون أتراك لاعتداء وحشي من قبل أعضاء منظمة "الذئاب الرمادية"، بسبب استماعهم موسيقى كردية وأدائهم رقصة "هالاي" الشعبية التقليدية في مدينة كرمان جنوب البلاد.

وكشفت صحيفة "أفرنسل" التركية في تقرير، أن "حادثة الاعتداء على الطلاب الأكراد وقعت في مقر جامعة كرمان أوغلو محمد بك في مدينة كرمان".

وذكرت مصادر للصحيفة، أن "المهاجمين وصفوا أنفسهم بأنهم أعضاء منظمة (الذئاب الرمادية) المحسوبة على حزب الحركة القومية، حليف الحزب الحاكم"، وأفادت أنهم "أقدموا على احتجاز الطلاب الأكراد في مستودع وضربهم".

وتابعت المصادر، أن "عناصر المجموعة صادروا هواتف الطلاب الأكراد المحمولة وجعلوهم يكتبون على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة - نعتذر للجمهور التركي على سلوكنا غير الأخلاقي".

من جهته، نقل البرلماني عن حزب "الشعوب الديمقراطي" عمر فاروق جرجرلي أوغلو، قضية الهجوم إلى البرلمان، وقال: "الحادث يظهر أن القضية الكردية لن يتم حلها في البلاد".

وأضاف: "المسؤولون الحكوميون يؤكدون في خطاباتهم حل المشكلة الكردية في البلاد!، لكن الشباب يتركون جامعاتهم بسبب رقصة (هالاي) على أغنية كردية".

من جهتها، أصدرت نقابة المحامين في ديار بكر بيانا الأسبوع الماضي، مفاده أنه "سيتم متابعة القضية من أجل إجراء تحقيق فعال".

وقالت النقابة في بيانها: "ندين الهجوم العنصري على الهوية واللغة الكردية.. أن السياسات التمييزية ولغة الاستقطاب المستخدمة على نطاق واسع وراء هذه الهجمات".

من جانبه، أعلن مكتب محافظ كرمان، أن "السلطات القضائية فتحت تحقيقا بعد أن قام والدا أحد الطلاب الذين تعرضوا للضرب بتقديم شكوى إلى مركز اتصالات الرئاسة".

 

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