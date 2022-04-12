الثلاثاء 12 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تطالب سويسرا بالتعامل بدقة وموضوعية مع حقائق الوضع فى أوكرانيا

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، سويسرا بضرورة التعامل بدقة وموضوعية مع حقائق الوضع في أوكرانيا، وخاصة في بوتشا وكراماتورسك.

 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها "الخارجية السويسرية في بيانها الصادر في 8 أبريل بشأن الجرائم البربرية للنظام الأوكراني في بوتشا وكراماتورسك، حملت الجانب الروسي كامل المسؤولية عنها، متجاهلة التوضيحات المفصلة من الجانب الروسي"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

 

وتابعت زاخاروفا "ندين بحزم مثل هذه التقييمات من قبل الجانب السويسري وندعو برن، التي تحاول تقديم نفسها كوسيط حيادي ونزيه، أن تتعامل مع الحقائق بشكل موضوعي وبدقة".

 

وأكدت زاخاروفا أن موسكو ستحكم على مدى التزام سويسرا بالوضع الحيادي بناء على خطواتها العملية.

وزارة الخارجية الروسية سويسرا أوكرانيا بوتشا كراماتورسك

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

«ممنوع الأكل قبل المغرب».. كشرى التحرير يرد على منع قبطية وطفلتها من الطعام

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

«يوروبول» تطلق عملية ضد أصول كيانات وشخصيات روسية

يعانى من اضطراب الفصام.. تفاصيل شهادة اللجنة الطبية حول حالة أيمن هدهود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

رحمة أحمد .. صفحة 2

لواء. محسن الفحام

جنود لم تروها

القس. رفعت فكرى

مختل فكريًا وليس عقليًا!

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟