روسيا تطالب سويسرا بالتعامل بدقة وموضوعية مع حقائق الوضع فى أوكرانيا

طالبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، سويسرا بضرورة التعامل بدقة وموضوعية مع حقائق الوضع في أوكرانيا، وخاصة في بوتشا وكراماتورسك.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها "الخارجية السويسرية في بيانها الصادر في 8 أبريل بشأن الجرائم البربرية للنظام الأوكراني في بوتشا وكراماتورسك، حملت الجانب الروسي كامل المسؤولية عنها، متجاهلة التوضيحات المفصلة من الجانب الروسي"، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وتابعت زاخاروفا "ندين بحزم مثل هذه التقييمات من قبل الجانب السويسري وندعو برن، التي تحاول تقديم نفسها كوسيط حيادي ونزيه، أن تتعامل مع الحقائق بشكل موضوعي وبدقة".

وأكدت زاخاروفا أن موسكو ستحكم على مدى التزام سويسرا بالوضع الحيادي بناء على خطواتها العملية.