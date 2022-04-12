الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

العائدون الحلقة 10| ضابط المخابرات يحقق مع أحد العاملين بقنوات الإخوان

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل العائدون، من داخل غرفة الاستجواب التابعة للمخابرات العامة داخل إحدى الدول الأجنبية.   

وبدأ مشهد استجواب أحد ضباط جهاز المخابرات العامة لأحد الشباب المصريين هناك "عمرو" والذي يعمل في قناة تلفزيونية مناهضة لمصر وتتبع تنظيم إرهابي دولي، ويحاول الأمن إنقاذه من الوقوع في براثن هذا التنظيم كاشفًا له حقيقة الوضع والتهم التي ستوجه إليه إذا استمر في العمل بتلك القناة دون التعاون معهم.

وكشف ضابط المخابرات لـ “عمرو” أن تلك القنوات تُمول بأرقام ضخمة من قبل جهات إرهابية دولية من أجل تجنيده هو وزملاؤه لإثارة العنف والتحريض ضد مصر، وقال له : “لو حصلت أزمة انت وزمايلك هتدفعوا التمن”.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الاول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

مخابرات مصر العائدون عمرو الحلقة التاسعة من مسلسل العائدون قناة dmc ملفات المخابرات المصرية

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وائل لطفي

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