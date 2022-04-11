الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

لعب دور مفتي أنصار بيت المقدس في الاختيار 1 و3.. من هو أحمد الرافعي؟

احمد الرافعي
احمد الرافعي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار 3 من الظهور الأول لمفتي جماعة أنصار بيت المقدس ”عمر رفاعي سرور"، حيث التقى بحازم صلاح أبو اسماعيل، للتخطيط لأفعال تخريبية في مصر أبرزها حصار مدينة الإنتاج الإعلامي .

ولعب دور مفتي جماعة أنصار بيت المقدس "عمر رفاعي سرور" الفنان الشاب والمخرج المسرحي أحمد الرافعي .

وهو دور ممتد له من الاختيار 1، حيث لعب نفس الشخصية، وهو الذي أفتى بقتل العقيد الشهيد أحمد المنسي .

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان أحمد الرافعي:

أحمد الرافعي ممثل مصري، من مواليد 7 سبتمبر عام 1983. وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية. وشارك في، مسلسل لا تطفئ الشمس في عام 2017، ومسلسل الاختيار في عام 2020، ومسلسل اللي مالوش كبير في عام 2021.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، فيديو مسرب يجمع الرئيس محمد مرسي آنذاك ونائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، وهما يتحدثان عن رغبة محمد البرادعي الشديدة في الحصول على منصب رئاسة الوزراء في عهد الإخوان.

كما تضمنت حوارا كاشفا بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك و«آية» ابنته حول التدين المزيف للإخوان.

كما تناولت الحلقة اجتماعا حاول فيه مرسي «أخونة السيسي» بدعوته للانضمام للجماعة الإرهابية، إلا أنه قوبل برد صادم من وزير الدفاع حينها، إذ قال السيسي: «شكراً سيادة الرئيس، أنا مش إخوان ومش هكون إخوان ولا سلفى، أنا مسلم بس، ويا فندم صدقني لو رئيس جمهورية أو وزير دفاع مينفعش نكون غير وطني».

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل الحلقة مد الرافعي جماعة انصار بيت المقدس الاختيار

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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