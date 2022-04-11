التحالف الإسلامي العسكري: نسعى لتوفيق أعمال دول التحالف مع القوانين الدولية

أكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المُكلّف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن التحالف يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، أن ذلك جاء خلال استقبال اللواء المغيدي في مقر التحالف الإسلامي وفداً من منسوبي كلية القيادة والأركان بقوات السلطان المسلحة العمانية برئاسة آمر الكلية العميد الركن الجوي أحمد بن محمد المشيخي، وتأتي هذه الزيارة في سياق التبادل المعرفي فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق الجهود كافة لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية والعسكرية ومحاربة تمويل الإرهاب، إضافة إلى دوره في مجال تنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم في عضويته 41 دولة، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية والعسكرية وجهود محاربة تمويل الإرهاب بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.