إصابة شاب و3 سيدات في مشاجرة بين عائلتين بنجع حمادي

أصيب شاب و3 سيدات، اليوم الاثنين، في مشاجرة نشبت بين عائلتين، بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب مشاجرة بالعصا بين عائلتين بقرية الغرب بهجورة بمركز نجع نجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين إصابة " أسماء.ع. ، 25 عامًا، اشتباه بعد الارتجاج وشقيقها "سعد. ع."، 20 عامًا، سحجات بالجسم، و"نعمة.ف" 63 عامًا، سحجات بالجسم، و"سعدية.م."، 35 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.