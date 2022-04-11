الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب و3 سيدات في مشاجرة بين عائلتين بنجع حمادي

ارشيفية
ارشيفية

أصيب شاب و3 سيدات، اليوم الاثنين، في  مشاجرة نشبت بين عائلتين، بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب مشاجرة بالعصا بين عائلتين بقرية الغرب بهجورة بمركز نجع نجع حمادي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين إصابة " أسماء.ع. ، 25 عامًا، اشتباه بعد الارتجاج وشقيقها "سعد. ع."، 20 عامًا، سحجات بالجسم، و"نعمة.ف" 63 عامًا، سحجات بالجسم، و"سعدية.م."، 35 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

شاب 3 سيدات مشاجرة عائلتين نجع حمادي

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وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

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