الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحريات في مقتل شاب على يد حارس عقار بالبساتين: قاومه أثناء سرقته

جثة
جثة

دلت التحريات الاولية في مقتل شاب داخل شقته علي يد حارس عقار بمنطقة البساتين ان المجني عليه قاوم المتهم اثناء محاولة سرقته عقب اكتشافه الجريمة. 

وكشفت تحريات رجال مباحث القسم برئاسة المقدم محمد السيسي ان المتهم هرب ليختبأ داخل قريته بمحافظة المنيا و تم القاء القبض عليه بعد خروج مأمورية لضبطه.
و كانت شهدت دائرة قسم شرطة  البساتين بجنوب محافظة القاهرة  جريمة قتل مأساوية عندما اقدم حارس عقار علي قتل مواطن داخل منزله بدائرة القسم.
تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة أخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل شقة بأحد شوارع منطقة البساتين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، و عثر علي جثة شخص مقتول وتبين ان وراء إرتكاب الواقعة حارس عقار وتم ضبطه بعد هروبه لأحد محافظات الصعيد، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

السيسي المنيا شقة قسم شرطة هروب

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