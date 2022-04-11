روسيا تتعهد بالرد بالشكل المناسب على ممارسات باريس ضد دبلوماسييها

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستردّ بالشكل المناسب على ممارسات باريس ضد الدبلوماسيين الروس في فرنسا.

وقالت - وفق شبكة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الإثنين- "روسيا ستتخذ إجراءات الرد على طرد فرنسا ستة دبلوماسيين روس آخرين".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أنه تم إعلان ستة دبلوماسيين روس "غير مرغوب فيهم" في فرنسا، موجهة لهم تهما تتعلق بـ"تنفيذ أعمال مناقضة لمصالح الأمن القومي الفرنسي".