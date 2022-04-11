الاختيار 3 الحلقة 10| «ابتزاز ديني».. الجماعة الإرهابية تحشد أنصارها لـ«غزوة صناديق الاستفتاء»

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الاختيار 3، خطة الحشد التي نفذتها جماعة الإخوان الإرهابية للاستفتاء على الإعلان الدستوري المكمل، الذي دعا له الرئيس المعزول مُحَمَّدْ مرسي، رغم أنف التيارات السياسية في مصر.

واستخدم الإخوان سلاح “الابتزاز الديني” في حشد الملايين لإقرار التعديلات الدستورية، من خلال استخدامهم الادعاءات التي يسبقها الحلال والحرام للسيطرة على العقول وغسلها، وسط حالة من الاستقطاب السياسي الحاد نحو ما أطلقوا عليه «معركة الصناديق».

وخلال أحداث الحلقة، دار حوار بين الإرهابي منتصر والفنان أمير المصري حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث قال الأخير:«انت قريت الدستور يا منتصر"، إلا أنه فوجئ به يدعو لتعديل دستوري لا يعرف عنه شيئًا وكادت الجملة أن تحدث مشاجرة .

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.