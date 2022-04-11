الإثنين 11 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الاختيار 3» الحلقة 10| خطة مفتي «داعش» وأبو إسماعيل لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي

احمد الرافعي
احمد الرافعي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل «الاختيار 3- القرار» الظهور الأول لمفتي  «داعش» عمر رفاعي سرور، حيث التقى بالقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل لينتقد سياسات جماعة الإخوان وطريقة تعاملهم مع التيارات السياسية المختلفة، وعقّب قائلًاً «كلنا عارفين إن سياسة مسك العصاية من النص دي مش هتدوم وهتوقع الإخوان».

تفاصيل خطة مفتي داعش وحازم صلاح أبو إسماعيل لحصار مدينة الإنتاج فى الحلقة 10 من الاختيار 3

وخطط مفتي «داعش» وحازم صلاح  أبو إسماعيل لاتخاذ موقف تعود منافعه للسلفيين وليس الإخوان، لكن أيضًا لا يصطدم بالجماعة ومكتب الإرشاد، وفي ذات الوقت لا يشق  صف الجماعات الإسلامية.

وأشار مفتي  «داعش» على حازم صلاح أبو إسماعيل أن يحشد شباب حركة «حازمون» لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي فيما سمّاه «محاسبة سحرة فرعون».

ولعب دور مفتي «داعش» الفنان الشاب أحمد الرافعي.

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 10عبر شاشة قنوات ON

الاختيار 3 الحلقة 10.. المخابرات الحربية ترصد التكفيري أسامة الطويل في شقة بحلوان

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

الاختيار 3 الحلقة 10 من الاختيار 3 حازم صلاح أبو إسماعيل داعش حصار مدينة الإنتاج الإخوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

رئيس «مسلم» وليس «متأسلم»

الأكثر قراءة

الاختيار 3 الحلقة 10.. أخطر تسريب لخيرت الشاطر عن دخول عناصر من القاعدة إلى مصر (فيديو)

رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

بعد انتهاء «يوتيرن».. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله الفن نهائيا

القومى لحقوق الإنسان يطالب بضرورة شمول تحقيقات النيابة لكل ما أثير حول ادعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسرى

جدول موعد صرف معاشات شهر مايو 2022 وفقا للبيان الرسمي

الاختيار 3 الحلقة 10.. كيف انتصر السيسي للإعلام المصري ضد إرهاب الإخوان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إسرائيل تحاصر مخيمات ومدن.. والمقاومة الفلسطينية لا تستسلم

منى رجب

فرصة سانحة لتنفيذ توجه الرئيس بحماية المرأة

محمد المعتصم

الديمقراطية بطريقة عم شكشك يا منى

أحمد سعد زايد

ثقافة إجرامية مولدة للعنف

ماجد حبته

البرادعى الذى احتقره الجميع

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. بيزنس البنوك الإسلامية (3)

جمال رشدي

لماذا تتكرر الأعمال الطائفية في الإسكندرية؟

محمد المعتصم

أول «بطة» بلدى منتخبة تهدد بحرق مصر

صور

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قراءة فى كتب إسرائيل.. ماذا قالت عن حرب العاشر من رمضان؟

مطالب فلسطينية بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الرياضيين

فلسطينيون يحطمون أجزاء من «قبر يوسف».. ما التداعيات؟