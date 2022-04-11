«الاختيار 3» الحلقة 10| خطة مفتي «داعش» وأبو إسماعيل لحصار مدينة الإنتاج الإعلامي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل «الاختيار 3- القرار» الظهور الأول لمفتي «داعش» عمر رفاعي سرور، حيث التقى بالقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل لينتقد سياسات جماعة الإخوان وطريقة تعاملهم مع التيارات السياسية المختلفة، وعقّب قائلًاً «كلنا عارفين إن سياسة مسك العصاية من النص دي مش هتدوم وهتوقع الإخوان».

تفاصيل خطة مفتي داعش وحازم صلاح أبو إسماعيل لحصار مدينة الإنتاج فى الحلقة 10 من الاختيار 3

وخطط مفتي «داعش» وحازم صلاح أبو إسماعيل لاتخاذ موقف تعود منافعه للسلفيين وليس الإخوان، لكن أيضًا لا يصطدم بالجماعة ومكتب الإرشاد، وفي ذات الوقت لا يشق صف الجماعات الإسلامية.

وأشار مفتي «داعش» على حازم صلاح أبو إسماعيل أن يحشد شباب حركة «حازمون» لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي فيما سمّاه «محاسبة سحرة فرعون».

ولعب دور مفتي «داعش» الفنان الشاب أحمد الرافعي.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.