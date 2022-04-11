الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة تكشف: موسيقى الروك تساعد الأطباء في إتمام العمليات الجراحية

الجراحات في بريطانيا
الجراحات في بريطانيا

كشفت دراسة جديدة أن الاستماع إلى موسيقى الروك يجعل الجراحين أسرع وأكثر دقة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشغيل موسيقى الروك عبر مكبرات الصوت أدى إلى مضاعفة سرعة عمل الجراحين تقريبًا في مهام معينة في غرفة العمليات - دون التأثير على دقتها.

وأضافت الصحيفة أن الدراسة وجدت أن استماع الجراحين إلى الموسيقى ساهمت في خفض مدة بعض الإجراءات في العمليات من 236 ثانية إلى 139 ثانية، وكان أداؤهم أفضل بنحو 5% في اختبارات الدقة.

وأشارت إلى أن الأطباء كانوا أسرع بنسبة 50% تقريبًا في خياطة الجروح عندما تم تشغيل أغاني فرق الروك في المستشفيات لكن التأثير الإيجابي فقد إذا تم تشغيل هذه المقطوعات بصوت عالٍ للغاية.

ويزعم الخبراء أن موسيقى الروك الشعبية تعزز الأداء عن طريق تخفيف التوتر وإرخاء العضلات ومكافحة القلق وحتى خفض ضغط الدم.

وقال الباحث الرئيسي كوي يانج من جامعة هايدلبرج بألمانيا ، الذي كتب في دورية أرشيف “لانجنبيك” للجراحة: "تُظهر نتائجنا أن موسيقى الروك الناعمة والصاخبة يمكن أن تعزز الأداء الجراحي.

وتابع "بالنسبة لموسيقى الهارد روك ، كان التأثير الإيجابي ملحوظًا بشكل خاص عند تشغيل الموسيقى بمستوى صوت مرتفع، ولكن ليس مرتفع للغاية، فمن الممكن أن توفر الموسيقى ذات الإيقاع العالي إيقاعًا للحفاظ على سرعة الأداء وبالتالي تحسين أداء المهام، حيث يتم تشغيل الموسيقى في حوالي ثلثي العمليات".

وتسعى المملكة المتحدة لإصلاح الأخطاء والقصور في هيئة الخدمات الصحية والتي انهار عدد كبير من مستشفياتها بسبب فيروس كورونا  وتوقف المئات من العمليات الجراحية المهمة ما تسبب في حالة غضب شعبية عامة من أداء الأطباء والمستشفيات خصوصًا وأن التقصير جاء بعد رفع المستشفيات لقيمة بدل الإعانات الطبية المفروضة على المواطنين.

المملكة المتحدة ضغط الدم كورونا المستشفيات العمليات الجراحية اختبارات غرفة العمليات مكبرات الصوت موسيقى الروك

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