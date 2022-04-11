الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المجلس الرئاسي الليبي يلتقي أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) عن المنطقة الغربية

ليبيا
ليبيا

بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي عبد الله اللافي، خلال لقائه ظهر اليوم، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، تداعيات بيان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الشرقية.

وأكد «اللافي» خلال اللقاء استمرار دعم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها، والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية، مشدداً على أن أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات، متمثلة في وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وقد يعود سلباً على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها.

من جهتهم، أشاد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، بدعم القائد الأعلى للجيش لاستمرارهم في أداء مهامهم، للمحافظة على ما أنجزته اللجنة من أعمال، مؤكدين بأن ما حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام، وأنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار اللجنة العسكرية المشتركة لجنة فنية بحثه.

وجدد أعضاء اللجنة تأكيدهم على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي، وكذلك المرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة.

النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي اللجنة العسكرية المشتركة أعضاء اللجنة الدبلوماسي الامريكي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح

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