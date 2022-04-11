مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يحتفل بالشعانين خلال زيارته الرعوية للأقصر

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا كلاوديو لوراتي الكومبونياني مطران الكنيسة اللاتينية في مصر انه احتفل بعيد الشعانين خلال زيارته الرعوية إلى الأقصر بالصعيد المصري.

وأضاف الأنبا كلاوديو لوراتي الكومبونياني مطران الكنيسة اللاتينية بمصر في بيان رسمي صدر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انه ترأس قداس أحد الزعف او أحد الخوض او احد الزيتونه حسب التقويم الغربي للكنيسة الكاثوليكية في كنيسة العائلة المقدسة للآباء الفرنسيسكان بالأقصر.



واحتفل راعي إيبارشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، بقداس أحد الشعانين في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت، عاونه فيه الخوري جاد شلوق، بمشاركة إكليريكيي الإيبارشية وبحضور عدد كبير من المسيحيين.

وألقى المطران عبد الساتر عظة قال فيها: "صرخوا هوشعنا، الله يخلص لأنهم رأوا في يسوع، المسيح المرسل من الله الآب ليخلص شعبه من الظلم والاحتلال، نحن نسير في الزياح خلف يسوع ونصرخ أيضا هوشعنا لأنه حقا المسيح، ابن الله المتجسد المرسل من الآب ليخلص البشرية كلها من الموت الحقيقي ويشركها بحياته الإلهية. خلص يسوع البشرية حقا بتجسده وموته وقيامته. ولكنهم، وبعد أيام قليلة صرخوا إصلبه لأنه لم يخلصهم مما كانوا يعيشونه من قهر واحتلال. إيمانهم به كان مرتبطا بما يفعل وبما يحقِّق من أمانيهم ورغباتهم وإرادتهم".

وأضاف "أن نصرخ اليوم هوشعنا يعني أننا نصدق أننا مخلصون بيسوع ابن الله المتجسد على الرغم من الألم والضيق والمرض والموت الذي قد نعاني منه وأحبائنا في هذا العالم، إننا نعلن أن هدف حياتنا ومنية قلبنا على هذه الأرض هو أن نعيش مع يسوع وأن نتتلمذ له حتى الاتحاد الكامل به بعد الموت".

واختتم "عبد الساتر" كلمته: "إننا نصدق أن ما سنعيش على هذه الأرض من ضيقات سنعيشها معه وبرجاء وصبر حبا به. فلنردد معا ثلاث مرات: هوشعنا، هوشعنا، هوشعنا، وتلى القداس زياح الشعانين في الشوارع المجاورة للكاتدرائية".