تراجع أسعار النفط.. وبرنت تحت 100 دولار بسبب مخاوف من إغلاق في الصين

تراجعت أسعار النفط عند التسوية اليوم، مما زاد من الخسائر الأسبوعية بعد ارتفاعها في وقت سابق من الجلسة.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط من المخاوف من أن الإغلاق في الصين بسبب موجة جديدة من كوفيد-19 من شأنه أن يبطئ تعافي الطلب على النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 44 .4 دولار، أو 5 %، لتبلغ عند التسوية 98.22 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي4.56، أو 4.44 %، ليصل عند التسوية إلى 93.61 دولار للبرميل.

تراجع أسعار الغاز في آسيا

وفي وقت سابق، كشف تقرير مؤسسة العطية القطرية للطاقة في قطر عن تراجع أسعار الغاز في آسيا.

وتطرق التقرير إلى تراجع أسعار الغاز في آسيا، حيث أوضحت المؤسسة قائلة: تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث فرضت الصين عمليات إغلاق جراء تفاقم عدد الإصابات بفيروس كورونا، بينما ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بفارق يكفي لجذب الشحنات إلى القارة الأوروبية وسط مخاوف من انقطاع إمدادات الغاز الروسي.

وأشار التقرير نقلا عن مصادر صناعية إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 33 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ دولارين عن الأسبوع السابق".