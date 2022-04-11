محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصار العاشر من رمضان

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسحلة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة الأبطال، قادة وضباطًا وجنودًا، وكافة أبناء الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

ودعا المحافظ المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب المصري بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

وأكد المحافظ أن تلك المناسبة العطرة مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرارو موجهًا تحية إعزاز وتقدير لجنود مصر البواسل الذين سطروا بدمائهم الذكية ملحمة النصر الخالدة.

وأكد الدور الوطني والبطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذي لا زالت تقدمه والتضحيات العظيمة التي لا تتوانى عنها لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة، وتحقيق التنمية والرخاء والدفع بعجلة البناء إلى الأمام لتبقى مصر شامخة قوية.

وفي شأن آخر، أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن تواصل العمل في تطوير ورفع كفاءة ورصف الشوارع والطرق الداخلية بمنطقة الإسكان الاجتماعي في مدينة بورفؤاد "طريق اللواء أحمد عبدالله"، والتي تتم بالتنسيق بين محافظة بورسعيد ومنطقة تعمير بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير تتضمن أعمال إنارة بكامل طول طريق اللواء أحمد عبدالله، بالإضافة لإعادة رصف الطريق وتوسعته وزيادة الطابع الجمالي، ووجّه المحافظ بالتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالعمل نظرا لأهمية الطريق، والذي يعد أحد المحاور الرئيسية التي تخدم منطقة الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد، مؤكدا تقديم كافة الدعم بما يحقق أعمال تطوير الشارع على أعلى درجة من الكفاءة.

يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد خطة موسعة لرصف وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية، لتحقيق الانسيابية والسهولة في حركة السيارات والمواطنين، ولتحقيق المظهر الحضاري الذي يتماشي مع مجمل التطورات بمدينة بورسعيد.