دعاء 10 رمضان 1443 – 2022 .. امنن علينا بالتوبة والغفران

يحل علينا اليوم الموافق 10 رمضان 1443 – 2022 حيث تنتهي أيام الرحمة بانتهاء اليوم العاشر من رمضان وتبدأ عشر أيام المغفرة ويليها عشر أيام العتق من النار ويكثر الدعاء في أيام شهر رمضان والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل.

ويرصد الدستور من خلال هذا التقرير دعاء 10 رمضان 1443 – 2022 حيث يبحث جميع المسلمين من أنحاء العالم عن دعاء اليوم العاشر من رمضان 2022 و يتحروا أوقات استجابة الدعاء وبالاخص ساعة الإفطار حيث أن للصائم عند الإفطار دعوة لا ترد.

العاشر من رمضان.. دعاء 10 رمضان 1443 – 2022

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ".

اللهم بلغنا هذا العام ليلة القدر، اللهم لا ترد لنا دعوة في رمضان، اللهم أدخلنا في رمضان من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم اكتبنا من أهل الإحسان، اللهم اجعلنا نعبدك وكأننا نراك، اللهم ارزقنا الإحسان وبلغنا ليلة القدر واستجب دعائنا.

اللهم من علينا ببلوغ ليلة القدر هذا العام، اللهم اجعل رمضان هذا العام أجمل رمضان مر علينا منذ خلقتنا، اللهم املأ قلوبنا بحبك وارزقنا حلاوة الإيمان، واجعلنا من أحب عبادك إليك، ومن أخلص عبادك لك.

دعاء 10 رمضان 1443 – 2022 مكتوب

بارك اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان و زحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان واتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الإبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.