الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء 10 رمضان.. أفضل أدعية لتيسير الزواج

صورة أرشفية
صورة أرشفية

يعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب من الله وكسب الثواب، ففي هذا الشهر تزداد الطاعات والسعي لكسب الأجر والحسنات.

 

ويبحث المسلمون عن دعاء 10 رمضان 2022، ليتقرب العبد إلى ربه بخير الأعمال، وعلى رأسها الدعاء، ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء.

 

لذا نقدم يوميًا على موقع «الدستور» في سطور كل يوم دعاء ومنهم دعاء 10  رمضان 2022 .. أفضل أدعية لتيسير الزواج.

                                                                                        

أفضل أدعية لتيسير الزواج:

اللهمّ ارزقنا الزّوج الّذي يخافك، برحمتك يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ ارزقني بزوجٍ صالح تقيّ، محبّ لله ورسوله، ناجحٍ في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرّة قلبي وعيني.

 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنّا مع النّبي -صلّى الله عليه وسلّم- شباباً، لا نجد شيئاً فقال لنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:” يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ “، متّفق عليه.

 

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِيْ مِنَ النِّسَآءِ اَعْفِهُنَّ فَرْجًا وَأحْفَظِهُنَّ لِيْ فِيْ نَفْسِهَا وَاَوْسِعْهُنَّ لِيْ رِزْقًا وَاَعْظَمِهُنَّ لِيْ بَرَكَةً فِيْ نَفْسِهَا وَ مَا لِيْ فَقَدِّرْ لِيْ مِنْهَا وَلَدًا طَيِّبًا تَجْعَلُهٗ خَلَفًا صَالِحًا فِيْ حَيَاتِيْ وَ بَعْد مَوْتِي.

 

اللهمّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجاً صالحاً يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيءٍ قدير.

 

اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّّ سخّر لي زوجاً يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم.

 

أسالك يارب بصالح أعمالى أن ترزقنى زوجا صالحا يعيننى فى أمور ديني ودنياي فانك على كل شى قدير.. اللهم أغفر ذنبى وأحصن فرجي وطهر قلبي اللهم أرزقني بالزوج الذي هو خير لي وأنا خير له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله.

أفضل أدعية لتيسير الزواج شهر رمضان موقع الدستور شهر رمضان الكريم رمضان 2022 10 رمضان عبد الله بن مسعود

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