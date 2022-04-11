الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: تطوير 4 خطوط بمصنع تدوير القمامة بالمحلة بـ 10 مليون جنيه

مصنع تدوير قمامة
مصنع تدوير قمامة

وجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أسطول نقل المخلفات بالمحلة وبعض المراكز الأخرى بالمحافظة لنقل التراكمات من النقطة البديلة إلى المدفن الصحي بالسادات وذلك بشكل يومي لحين نهو الأعمال بمصنع التدوير علمًا بأن النقطة البديلة سوف يتم إخلاؤها تمامًا وتجميلها خاصة وأنها ضمن مشروع تطوير كورنيش المحلة والمحور المروري الجديد المؤدي إلى الطريق الدائري المحلة - سمنود.

وأكدت المحافظة فى بيانٍ لها أنها تعمل من أجل الصالح العام ومن أجل تطوير كامل لمنظومة النظافة بالمحلة والتي سوف يشعر بها أهالي المحلة فور البدء في تشغيل مصنع التدوير بعد الانتهاء من تجديده.

وأضاف البيان، أنه في إطار حرص محافظة الغربية على تطوير منظومة جمع وتدوير المخلفات الصلبة، فقد بدأت المحافظة منذ عدة أشهر مشروع تطوير مصنع تدوير القمامة بالمحلة، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والذي شمل الانتهاء من تطوير وتجديد ٤ خطوط للتدوير بالمصنع بقيمة ١٠ مليون جنيه، إلى جانب تركيب خط تدوير كوري جديد بطول ٧٠ متر وبطاقة تدوير ٢٠ طن / ساعة ، ليصبح إجمالي قدرة التدوير بالمصنع تفوق القدرة المطلوبة لاستيعاب المتولد اليومي والمقدر بحوالي ٧٠٠ طن / يوم.

وكلّفت وزارة التنمية المحلية، الهيئة العربية للتصنيع، بنقل التراكمات المتواجدة بالمصنع والتي كانت تقدر بحوالي ٢٨٠ ألف طن وكانت تعوق تركيب الخط الجديد وإنشاء بعض المباني الخدمية بالمصنع، وقد تم رفع ٢٣٠ ألف طن ومتبقي ٥٠ ألف طن من التراكمات إلى جانب المتولد اليومي الذي كان ينقل إلى المصنع والذي كان يعوق عمليات التطوير ويفوق قدرة عمليات نقل التراكمات، لذا فإن الأمر استلزم البحث عن نقطة بديلة لوضع المتولد اليومي لحين الانتهاء من نقل كافة التراكمات القديمة وتفريغ مصنع التدوير من أي تراكمات.

وعليه، فقد تم اختيار نقطة تبعد عن أقرب تجمع سكني بمسافة لا تقل عن ٢ كم لوضع المتولد اليومي من القمامة مؤقتًا لحين نهو أعمال نقل التراكمات وتركيب الخط الجديد والذي يستلزم شهرين فقط يتم بعدها استقبال المتولد اليومي بالمصنع وبدء تشغيله بطاقته الكاملة.

محافظ الغربية يوجه اسطول نقل المخلفات بالمحلة بالمحافظة لنقل

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