الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

في الأسبوع السادس من الصوم.. أسقف مغاغة يسيم 17 شماسًا

الأنبا أغاثون
الأنبا أغاثون

ترأس  الأنبا أغاثون أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة صلاة القداس الإلهي، في الأسبوع السادس من الصوم الكبير "أحد المولود أعمى التناصير"، بكنيسة الرسولين بطرس وبولس بعزبة بطرس بمدينة مغاغة.

وألقى أسقف مغاغة عظة القداس بعنوان "من بين العطايا الروحية للمعمدين البصيرة الروحية الداخلية"، وخلال الصلاة سيم 17 شماسًا برتبة "إبسالتس"، وترقية الشماس الإكلريكي مجدي صقر والمهندس عماد سعد لرتبة "إبيذياكون"، وترقية الأستاذ أمجد سمير لرتبة "دياكون".

وشاركه الصلاة القس أبانوب شحاتة سكرتير المطرانية، والقس ساويرس سعد كاهن الكنيسة، والشماس المكرس مدحت ملاك، والشماس المكرس سامي جرجس.

- اليوم الروحي لخدام إيبارشية أطفيح

ومن جهته ترأس الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف، اليوم الروحي الذي أقامته لجنة التربية الكنسية بإيبارشية أطفيح، لخدام الإيبارشية بكرمة الرسل بأطفيح، وكان اليوم بعنوان (خطوات تحقيق الفداء).
بدأ اليوم بالقداس الإلهي بحضور لفيف من الأباء كهنة الإيبارشية، وتخلل اليوم ثلاث محاضرات، المحاضرة الأولي بعنوان إعداد الله للفداء من خلال أسفار العهد القديم، وألقاها  بيشوى فايز خادم بكنيسة السيدة العذراء مريم بالدقي، والمحاضرة الثانية بعنوان تأملات فى أحداث أسبوع الآلام، وألقاها القمص أبيب لطفى كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالبرمبل، واختتم اليوم بكلمة نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما، حول تأملات فى لحن أمونوجينيس.

كما شارك  أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية في فعاليات الندوة التثقيفية، "الأزهر ودوره في التكامل الثقافي والعلمي بين مصر ودول جنوب شرق آسيا.. إندونيسيا نموذجًا"، تلبية لدعوة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ونائب رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، حيث عقدت الندوة رابطة الجامعات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة "شريف هداية الله" الحكومية، في دولة إندونيسيا.

جاءت الفعاليات بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونيافة الحبر الجليل أنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ممثل بيت العائلة المصرية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، الدكتورة أماني لوبيس رئيس جامعة "شريف هداية الله الإسلامية" في إندونيسيا، وممثلي سلطنة بروناي، وأدارها الإذاعي الكبير سعد المطعني.
 

نائب السيدة العذراء المركز الثقافي كنيسة السيدة العذراء صلاة القداس الإلهي الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار

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