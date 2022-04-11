الإثنين 11 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وإصابة 4 إثر تصادم دراجة نارية وتوك توك فى الدقهلية

تصادم دراجة نارية
تصادم دراجة نارية وتوك توك

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" وتوك توك على طريق منية سندوب بمحافظة الدقهلية ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.

 

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بحدوث تصادم بين دراجة نارية و توك توك على طريق منية سندوب المنصورة ووجود متوفي وعدة مصابين.

  
انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتبين مصرع "أحمد عماد محمد رمضان" 21 عام، ومقيم بمنية سندوب، وأصيب كلا من "فؤاد أحمد محمد، 35 عامًا، ومقيم بمنية سندوب، وإسماعيل محمد نجاح، 18 سنة، والسيد رضا رجب، 19عاما، ويقيمان بقرية البكارية، مركز السنبلاوين، وإبراهيم سامي علي، 29 عامًا، ومقيم منشاة صبري أبو علم.

 
تم نقل جثمان المتوفي والمصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاب تصادم دراجة نارية الدقهلية منيه سندوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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